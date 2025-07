Irriverenza e scomode verità | a San Giusto la stand up comedy dei Betaverso

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, Betaverso chiude la stagione con un'ultima serata di stand up comedy in programma venerd√¨ 18 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice del Bastione di San Giusto.¬†Sul palco, una line-up di comici che come sempre porter√† in scena uno spettacolo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

