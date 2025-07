Incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano | tre feriti uno trasportato in elisoccorso a Careggi

È stato attivato alle ore 12:40 il servizio di emergenza 118 dell’ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto lungo la E45, nei pressi di Pieve Santo Stefano. Sul posto sono intervenute un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Pieve Santo Stefano, un mezzo BLSD della Misericordia di Anghiari, l’elisoccorso Pegaso 3 e le forze dell’ordine provenienti da Perugia. Un uomo di 61 anni è stato trasportato in codice giallo (codice 2) all’ospedale di Careggi con l’elisoccorso. Altri due feriti, un 28enne e un 21enne, sono stati portati sempre in codice 2 all’ospedale di Sansepolcro dalla Misericordia di Anghiari. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Incidente sulla E45 a Pieve Santo Stefano: tre feriti, uno trasportato in elisoccorso a Careggi

