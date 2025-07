Stefano Pioli | Ho sentito cosa ha detto Allegri della Fiorentina L'ho scritto nello spogliatoio

Stefano Pioli spiega in conferenza stampa cos'ha fatto quando ha sentito una frase pronunciata da Massimiliano Allegri sulla Fiorentina durante la sua presentazione al Milan: "L'ho scritta sulla lavagna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: stefano - pioli - sentito - allegri

L’Atalanta per il dopo Gasp pensa a Stefano Pioli, vincolato fino al 2027 con l’Al Nassr - Bergamo, 29 maggio 2025 – Sempre più lontano da Bergamo, ad un passo da Roma. Quella di oggi è stata la giornata decisiva nell’epilogo dei nove anni di Gasperini all’Atalanta.

Fiorentina, le mosse della società : viola in “seconda fascia”, il nome è quello di Stefano Pioli - Firenze, 30 maggio 2025 – Le inattese dimissioni di Palladino, a cui la Fiorentina non era certo preparata, rallenteranno la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

Stefano Pioli: il possibile ritorno alla Fiorentina tra attese e contratti - E se fosse l’attesa del nuovo allenatore il nuovo allenatore? Vediamo un po’: De Rossi, Gilardino, Thiago Motta (per la gioia di Kean e Fagioli), l’emussionale Paulo Sousa, Vieira, Terim l’imperatore, Malesani il viticoltore, topo gigio, Lazaroni etc etc…e poi finalmente: Stefano Pioli.

Il Milan in questi anni, dopo lo Scudetto vinto con Pioli in panchina e Maldini in dirigenza, ha sbagliato. Tanto. Quest'anno però le cose sembrano diverse, con un vero d.s., Tare, e con Max Allegri in panchina. Non ci sarà Theo Hernandez che è diventato uffici Vai su Facebook

Stefano Pioli: “Ho sentito cosa ha detto Allegri della Fiorentina. L’ho scritto nello spogliatoio”; Pioli frena subito Allegri: “L’ho segnato sulla lavagna. Ronaldo? Voi non avete idea…”; Pioli: “Allegri non ci vede in Champions? L'ho già scritto sulla lavagna. Firenze la sento dentro”.

Stefano Pioli: “Ho sentito cosa ha detto Allegri della Fiorentina. L’ho scritto nello spogliatoio” - Stefano Pioli spiega in conferenza stampa cos'ha fatto quando ha sentito una frase pronunciata da Massimiliano Allegri sulla Fiorentina durante la sua ... Riporta fanpage.it

Pioli frena subito Allegri: “L’ho segnato sulla lavagna. Ronaldo? Voi non avete idea…” - Il nuovo tecnico della Fiorentina si presenta in conferenza: “Kean felice e riconoscente, Dzeko e il paragone con Ibra” ... Come scrive tuttosport.com