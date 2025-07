Rapporto Siae 2024 spesi oltre 4 miliardi per gli spettacoli dal vivo

Grande ripresa dagli spettacoli dal vivo in Italia con 3,3 milioni di eventi e una spesa superiore ai 4 miliardi di euro grazie a 253,5 milioni di spettatori complessivi. È quanto emerge dal rapporto Siae 2024, che sottolinea come il nostro Paese sembra essersi messo definitivamente alle spalle il periodo di crisi attraversato nel biennio 2022-2023. «Dopo anni bui della pandemia, quest’anno il settore è molto florido», ha spiegato il presidente Salvatore Nastasi alla presentazione a Roma. Certificato, oltre al boom dei concerti tra cui il pop, il ritorno del pubblico nelle sale cinematografiche e una crescita di interesse verso il balletto e le discoteche. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rapporto Siae 2024, spesi oltre 4 miliardi per gli spettacoli dal vivo

