Pioli in conferenza: «Questi gli obiettivi della Fiorentina. Ho parlato con Moise e.». Le dichiarazioni del tecnico viola verso la nuova stagione Dalla sala stampa del Viola Park, un nuovo capitolo della storia della Fiorentina ha inizio. È il giorno di Stefano Pioli, che torna a Firenze con la maturità di chi ha vinto e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pioli in conferenza: «Questi gli obiettivi della Fiorentina. Allegri dice questo di noi? Bene, l’ho scritto sulla lavagna»

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…” - “Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli - Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - 2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina | Calciomercato.

Fiorentina, Pioli: “Pronto e preparato per questa sfida. Punteremo al massimo”; Fiorentina, Pioli svela futuro di Kean, l'aneddoto su Dzeko e il perché del no all'Italia; Pioli frena subito Allegri: “L’ho segnato sulla lavagna. Ronaldo? Voi non avete idea…”.

Pioli: "Obiettivi? Calcio propositivo, tornare in Champions e riportare un trofeo a Firenze" - Un anno lontano dall'Italia, adesso il ritorno alla Fiorentina, nella "sua" Firenze: squadra, città, gente a cui Stefano Pioli è rimasto profondamente legato. Come scrive msn.com

Stefano Pioli: “Ho sentito cosa ha detto Allegri della Fiorentina. L’ho scritto nello spogliatoio” - Stefano Pioli spiega in conferenza stampa cos'ha fatto quando ha sentito una frase pronunciata da Massimiliano Allegri sulla Fiorentina durante la sua ... Si legge su fanpage.it