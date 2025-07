Milan svolta per Vlahovic? Jashari | un segnale! Pubill | le cifre E spunta …

Le notizie più importanti sul calciomercato del Milan finora pubblicate su 'PianetaMilan' nella mattina di oggi, mercoledì 16 luglio 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, svolta per Vlahovic? Jashari: un segnale! Pubill: le cifre. E spunta …

In questa notizia si parla di: milan - svolta - vlahovic - jashari

Inter-Milan, è il momento di Taremi. Chiesta una svolta! – Sky - Inter-Milan è una sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

Milan, retroscena Conceicao: la svolta a poche ore dalla finale - Interessanti sviluppi per il futuro del tecnico del Diavolo, i vari intrecci analizzati su ‘TiAmoCalciomercato’ Giornata calcistica con riflettori puntati, ovviamente, sul Milan e sull’impegno in finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Calciomercato Milan, rinnovo di Theo Hernandez: arriva la svolta! Il giocatore pronto per la decisione - Calciomercato Milan, importante aggiornamento sul futuro di Theo Hernandez: il francese è orientato ad accettare l’offerta di rinnovo Arriva un importante aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan della prossima estate e in particolare sul futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Calciomercato Milan Tare Svolta in attacco Vai su Facebook

Jashari, il momento della verità : salta l'amichevole col Bruges. E lunedì in allenamento...; Jashari salta l’amichevole col Club Bruges: svolta vicina nell’affare col Milan? Scenari e tempistiche; Jashari ancora fuori col Bruges: niente amichevole, il Milan spera in una svolta.

Pellegatti: “Vlahovic potrebbe essere opportunità di fine agosto, su Jashari…” - Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato le possibilità che ha il Milan di prendere Vlahovic e Jashari in questo mercato ... Si legge su msn.com

Svolta nel mercato del Milan: si è presentato, a sorpresa, al ritiro - Il mirino è sempre su Ardon Jashari, 22enne centrocampista del Club Brugge in merito al quale Tare sta lavorando ormai da tempo senza essere ancora riuscito ad arrivare a dama viste le richieste della ... Lo riporta calciomercato.it