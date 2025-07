Impianti pubblicitari abusivi Chiusolo e Martignetti | Provvedimento del Tar di natura provvisoria convinti della correttezza del nostro operato

Tempo di lettura: 1 minuto Stamane in Commissione Urbanistica l’assessore Molly Chiusolo e il presidente Alfredo Martignetti hanno illustrato il recente provvedimento del Tar Campania riguardo gli interventi di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi: “Il decreto del TAR Campania, che ha disposto la sospensione urgente dell’esecuzione dei provvedimenti comunali di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi esistenti nella città di Benevento, è una misura di natura assolutamente provvisoria adottata in attesa della discussione sulle richieste cautelari fissata per il prossimo 11 settembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it