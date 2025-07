Cinema intorno al Vesuvio 2025 | Pupi Avati omaggi a Giancarlo Siani e Clint Eastwood nella rassegna estiva di Arci Movie a San Giorgio a Cremano

Prosegue con grande successo Cinema intorno al Vesuvio 2025, la storica rassegna estiva di cinema all’aperto organizzata da Arci Movie, in programma nel suggestivo scenario di Villa Bruno fino al 6 agosto. Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del cinema sotto le stelle, tra grandi film, ospiti d’eccezione, incontri culturali e tributi a figure iconiche del cinema italiano e internazionale. Pupi Avati presenta “L’orto americano” nell’arena di Villa Bruno. Martedì 22 luglio, sarà ospite Pupi Avati, maestro del cinema italiano, che presenterà in anteprima a Napoli il suo ultimo film “L’orto americano”, un racconto gotico e struggente ambientato tra la Bologna del secondo dopoguerra e il Midwest americano. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

