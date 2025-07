Operai ripuliscono cortile della scuola e trovano una bomba carta | intervengono gli artificieri

GALLIPOLI – Erano in corso degli interventi di manutenzione del verde all’interno di un istituto scolastico, quando tra l’erba incolta è apparsa una bomba carta. Potenzialmente poteva essere una situazione molto pericolosa quella vissuta ieri, a Gallipoli, per il rinvenimento ordigno artigianale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: carta - bomba - operai - ripuliscono

Rione LibertĂ , bomba carta esplode davanti al portone: anziana in ospedale - Tempo di lettura: < 1 minuto Un gesto intimidatorio, nato probabilmente da una banale lite per un parcheggio, ha scosso il Rione LibertĂ .

Ascoli, bomba carta sotto casa: gli ultrà bianconeri contro il dg Verdone. Le telecamere incastrano due giovani - ASCOLI Come già avvenuto nel maggio dell?anno scorso con la retrocessione del Picchio in serie C, è di nuovo tensione nell?ambiente bianconero.

Paura a San Severo: bomba carta esplode davanti al portone di una palazzina - Una bomba carta è stata fatta esplodere, a San Severo, dinanzi al portone di una abitazione in via Borgonovo, dove abitano due famiglie tra cui il titolare di una attività commerciale.

Operai ripuliscono cortile della scuola e trovano una bomba carta: intervengono gli artificieri - È accaduto ieri a Gallipoli nell’istituto “Da Vinci” dove dopo il rinvenimento è stato richiesto l’intervento dei carabinieri specializzati: l’oggetto è stato recuperato dai militari e fatto brillare ... Segnala lecceprima.it

Bomba carta tra l'erba in scuola Gallipoli, arrivano artificieri - Durante le operazioni ordinarie di manutenzione del verde all'interno del cortile di un istituto scolastico di Gallipoli, gli operai hanno trovato un piccolo oggetto tra l'erba incolta. Da msn.com