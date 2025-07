Difficile dire come andrĂ a finire il braccio di ferro tra gli Stati Uniti e l’Europa o quello con la Cina, con Pechino che dispone di leve negoziali ben piĂą efficaci (ha cose di cui gli Usa non possono fare e meno, a differenza dell’Ue). Tuttavia è indubbio che l’atteggiamento della stampa internazionale nei confronti delle politiche commerciali di Donald Trump, negli ultimi giorni, ha mostrato un cambiamento piuttosto netto. Si inizia a dare qualche credito alle strategie della Casa Bianca e ad esprimere qualche dubbio sulle conseguenze negative per gli Usa, sinora date per scontate. SarĂ forse stato il dato del dipartimento del Tesoro relativo alla riscossione delle tariffe doganali Usa a giugno, con incassi che per la prima volta hanno permesso di generare un sorprendente surplus di bilancio di 27 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ora Wsj e Ft “celebrano” la strategia di Trump. “Sta vincendo la guerra commerciale”, “A scappare sono gli altri”