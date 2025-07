Cavallo precipita nel torrente | strada chiusa per il salvataggio

Un attimo di distrazione, una recinzione oltrepassata e un cavallo si ritrova intrappolato nelle acque del torrente Garza, a Nave. È successo questa mattina, mercoledì 16 luglio, quando una segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia per. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Cavallo ferito rimane intrappolato nel torrente Nave: salvataggio contro il tempo dei vigili del fuoco - NAVE – Due salvataggi di animali in meno di 24 ore ed entrambi in situazioni critiche, che hanno richiesto la perizia di chi ha operato: i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia, intervenuti martedì in Valle sabbia, in località Valpiana, non distante da Serle, hanno recuperato un cane finito in una grotta, restituendolo in buone condizioni al suo padrone.

Cavallo salta la recinzione e precipita nel torrente rimanendo ferito (FOTO): accorrono vigili del fuoco e un veterinario per sedare e recuperare l'animale

Un cavallo cade nel torrente Garza: lunghe code tra Caino e Nave - I Vigili del fuoco hanno recuperato l’animale, che sarebbe in buone condizioni: traffico congestionato in quel tratto della statale del Caffaro ... Segnala giornaledibrescia.it

