La Principessa Amalia d’Olanda si è laureata l’abito senza maniche

La Principessa Amalia d’Olanda ha raggiunto, di recente, un traguardo davvero molto importante e soddisfacente. La futura Regina del paese fiammingo, infatti, si è laureata, dopo un lungo percorso di studi presso l’Università di Amsterdam. La figlia dei sovrani ha scelto come materie di studio politica, psicologia, diritto ed economia, ma è già pronta a cominciare un nuovo itinerario accademico in Giurisprudenza. Una giornata di festa che è stata celebrata al meglio anche con la presenza di Re Guglielmo Alessandro, della Regina Maxima e delle sue sorelle Alexia e Ariane d’Olanda. Ma un particolare ha adombrato la gioia del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Principessa Amalia d’Olanda si è laureata, l’abito senza maniche

