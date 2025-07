Lookman Inter è lui il grande obiettivo di mercato | il super colpo adesso è possibile svelata la chiave

Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter ha finalmente un volto per il suo “Mister X” del mercato estivo 2025: si tratta di Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta. L’indiscrezione lanciata da Corriere dello Sport trova conferme anche da parte di Sport Mediaset, che sottolinea come l’operazione sia complessa ma concreta. Il giocatore ha espresso entusiasmo per un possibile trasferimento a Milano, mentre l’Atalanta valuta il suo cartellino tra i 45 e i 50 milioni di euro. Tuttavia, il contratto di Lookman scadrĂ tra due anni, il che potrebbe spingere il club bergamasco a considerare una cessione per evitare di perderlo a parametro zero. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, è lui il grande obiettivo di mercato: il super colpo adesso è possibile, svelata la chiave

