Calciomercato Lorenzo Lucca al Napoli Lookman nel mirino dell' Inter

Milano, 16 luglio 2025 – Il Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Giovanna è sempre piĂą scatenato sul mercato. Dopo aver perfezionato i colpi Sam Beukema e Noa Lang, il club campione d’Italia in carica è infatti intenzionato a regalare a mister Antonio Conte un altro importante rinforzo in attacco e nelle ultime ore c’è stato uno scatto decisivo nelle trattative con l’Udinese per portare in azzurro Lorenzo Lucca: l’accordo tra le parti è stato trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra che, con i bonus, potrebbe raggiungere i 35 milioni di euro. L’azzurro classe 2001 ha così battuto la concorrenza di Darwin Nunez, il cui costo complessivo era decisamente alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, Lorenzo Lucca al Napoli. Lookman nel mirino dell'Inter

Napoli, Lorenzo Lucca sempre più vicino: si lavora anche per Nunez - Il club azzurro accelera per rinforzare l’attacco: dopo De Bruyne, si punta al doppio colpo Lucca-Nunez.

Lorenzo Lucca Napoli, Aldo Serena: «Un vuoto per l’Udinese, non sarà semplice sostituirlo. Senza di lui l’obiettivo per i friulani sarà questo» - Le parole di Aldo Serena su Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese obiettivo principale del Napoli per rinforzare l’attacco Aldo Serena, ex grande attaccante e oggi apprezzato commentatore, ha parlato a Il Messaggero Veneto.

