Damascelli lancia una stilettata alla Juve | Comolli sembra stia lavorando per quel club più che per i bianconeri Attacco durissimo del giornalista!

Damascelli lancia una stilettata alla Juve

Damascelli condanna le strategie del calciomercato della Juve: sotto torchio ci finisce Comolli, reo di aver fatto questo. Tony Damascelli torna a essere più pungente che mai ai microfoni di Radio Radio. Intervistato sulle ultime vicende del calciomercato Juve, il giornalista ha focalizzato la sua attenzione su tre giocatori: Dusan Vlahovic, sempre nel mirino del Milan, Francisco Conceicao e Jadon Sancho. Ecco le sue parole, che attaccano l'operato del nuovo DG Damien Comolli. PAROLE – « Vlahovic  al Milan? Sembra che Comolli stia lavorando per Cardinale. Il Milan porta a casa un ragazzo del 2000 che la Juve ha gestito malissimo dal punto di vista contabile.

