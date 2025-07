Concorso docenti infanzia e primaria PNRR2 ecco le graduatorie per le assunzioni 2025 26 AGGIORNATO

Il concorso infanzia e primaria bandito con DDG n. 30602024 a dicembre 2024, comincia a produrre le prime graduatorie in vista delle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno scolastico 202526. L'articolo Concorso docenti infanzia e primaria PNRR2, ecco le graduatorie per le assunzioni 202526 AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso infanzia e primaria PNRR2, prime graduatorie + rettifica [IN AGGIORNAMENTO] - Il concorso infanzia e primaria bandito con DDG n. 3060/2024 a dicembre 2024, comincia a produrre le prime graduatorie in vista delle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno scolastico 2025/26.

Concorso docenti PNRR 2, infanzia e primaria: calendario prove orali per Regione [In aggiornamento] - Le prove orali del Concorso docenti PNRR 2 per infanzia e primaria, indetto con il DDG n. 3060/2024, stanno per iniziare.

AGGIORNAMENTO 14 LUGLIO 2025 - Pubblicate le graduatorie del concorso PNRR 2 dei docenti di infanzia e primaria. Gli elenchi saranno utili ai fini delle assunzioni per l'a.s. 2025/26. Vai su Facebook

D.D.G. n. 3060 del 10 dicembre 2024 – Concorso docenti infanzia-primaria: posto EEEE – Pubblicazione graduatoria di merito

