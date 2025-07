Mezzo pesante ribaltato allo svincolo di Cormano intervento dell’elicottero

Elicottero di Areu e autogrù dei Vigili del fuoco a Cormano per il ribaltamento di un mezzo pesante alla svincolo della A4, con un uomo ferito in maniera grave. Incidente a Cormano, mezzo pesante ribaltato allo svincolo della A4 Milano-Venezia L’incidente è avvenuto poco dopo le 12,30 sulla rampa dello svincolo complesso di Cormano che . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

