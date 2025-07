Caso Resinovich da cosa è affetto il marito Sebastiano | la rivelazione

– La vicenda della morte di Liliana Resinovich rimane al centro delle cronache giudiziarie, senza una conclusione definitiva. La donna è scomparsa il 14 dicembre 2021 e, sebbene inizialmente si fosse ipotizzato un suicidio, l’attenzione degli inquirenti si è successivamente focalizzata sull’ipotesi di omicidio. In questo contesto, il marito Sebastiano Visintin risulta formalmente indagato. Indagini e perquisizioni: la nota degli avvocati Bevilacqua. Nelle scorse ore, come riportato dal sito Il Piccolo, gli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, hanno diffuso una dichiarazione relativa alle più recenti attività investigative: “Guardando alla perquisizione da ultimo disposta, alla ripetizione di accertamenti già condotti a suo tempo per il monitoraggio dei consumi afferenti l’attività di affilatura dei coltelli da parte del Visintin nonché la ricerca di tracce di materiale ferroso residuato dalla lavorazione degli stessi, non possiamo che esprimere un plauso, sicuramente, nei confronti della Procura per l’eccesso, finanche, di zelo investigativo nella ricerca di elementi che comunque con estrema difficoltà potranno comunque essere assunti come ‘probatori del fatto'”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Caso Resinovich, da cosa è affetto il marito Sebastiano: la rivelazione

Caso Liliana Resinovich, il fratello Sergio attacca: ‘Quel tecnico è pericoloso, chi vuole coprire?’ - Sergio Resinovch chiede l’allontanamento dell’anatomopatologo. Sergio Resinovich rompe il silenzio con accuse gravi contro il tecnico anatomopatologo che, nei giorni scorsi, ha affermato di essere l’autore della frattura rilevata sul corpo di Liliana Resinovich.

“Cosa hanno sequestrato a Sebastiano Visintin”. Liliana Resinovich, le ultime novità sul caso - Nuove rivelazioni sul caso di Liliana Resinovich saranno al centro della puntata di stasera di Chi l’ha visto? su Rai Tre condotta da Federica Sciarelli.

Liliana Resinovich, il consulente del caso Emanuela Orlandi nominato dal marito Sebastiano Visintin - TRIESTE - Uno dei consulenti del caso di Emanuela Orlandi per fare chiarezza sulla morte di Liliana Resinovich e dare un volto al responsabile.

Svolta nel caso di Liliana Resinovich: non è stato il preparatore anatomico a rompere la vertebra. Ecco chi è stato >> https://buff.ly/Sy1FL0A Vai su Facebook

Liliana Resinovich, timori per la salute del marito Sebastiano Visintin. I legali: «Cuore debole, temiamo ripe; Cambg: cosa significa l'ultimo messaggio in codice tra Claudio Sterpin e Liliana Resinovich. Lei non risponderà mai; Gli ultimi messaggi fra Liliana Resinovich e Claudio Sterpin: cosa si sono scritti il giorno della scomparsa di lei.

Liliana Resinovich, i legali di Visintin: «Suggerì di estendere l’analisi dei tamponi per la ricerca di materiale ferroso in tutta la casa» - «Porte aperte alla ripetizione degli accertamenti e ben venga ogni ulteriore esplorazione ritenuta necessaria o soltanto opportuna per gli investigatori». Segnala msn.com

Resinovich, perquisizione in casa del marito: i coltelli e quell'attività da arrotino - Proseguono le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa ad casa a fine dicembre del 2021 e ritrovata senza vita in un bosco a Trieste nel gennaio del 2022. Si legge su affaritaliani.it