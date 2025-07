Depistaggi e falso nel caso Stefano Cucchi | due carabinieri condannati uno assolto

Il giudice monocratico di Roma ha inflitto tre anni e sei mesi al maresciallo dell'Arma, Giuseppe Perri, e quattro anni per Prospero Fortunato, all’epoca dei fatti capitano dei carabinieri. Assolto invece "perchĂ© il fatto non sussiste" Maurizio Bertolino all'epoca dei fatti maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

