Morte del pilota delle Frecce tricolori Alessio Ghersi chiesta l' archiviazione per l' incidente aereo

É stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sull'incidente aereo in cui morì il pilota di Domodossola delle Frecce tricolori Alessio Ghersi, capitano di 34 anni, e un suo parente, Sante Ciaccia, di 35 anni: i due si trovavano su un ultraleggero, pilotato dal militare, precipitato il 29 aprile. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Frecce tricolori: incidente nel cielo di Pantelleria. Pilota ferito alle ginocchia nell’impatto con il terreno - Tre aerei delle Frecce Tricolori si sono toccati mentre facevano un allenamento nei cieli dell'isola.

Paura per le Frecce Tricolori, tre aerei coinvolti in un incidente a Pantelleria: «C'è stato un contatto in volo». Un pilota ferito a una gamba - L'ipotesi che due dei velivoli si siano toccati in fase di atterraggio e un terzo aereo sia finito lungo sulla pista

Incidente delle Frecce Tricolori a Pantelleria, pilota ferito. Fedriga: "Vi siamo vicini" - "Esprimo la mia più sincera vicinanza e quella dell'intera comunità del Friuli Venezia Giulia agli equipaggi delle Frecce Tricolori coinvolti oggi nell'incidente avvenuto a Pantelleria.

