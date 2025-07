Minori non accompagnati a Monfalcone | Città già molto provata sul fronte dell' integrazione

GORIZIA - Sulla questione dell'accoglienza dei minori non accompagnati c'è stato ieri un incontro tra il prefetto di Gorizia, Ester Fedullo, e i comuni di Gorizia e Monfalcone, con il sindaco della Città dei Cantieri, Luca Fasan, che ha evidenziato il fatto che "Monfalcone non può ospitare nuove. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

MONFALCONE - Il consigliere regionale Bullian propone un emendamento per analizzare l’incidenza della popolazione straniera e per cogliere delle nuove politiche volte a favorire l’integrazione. Segui il canale Il Goriziano su WhatsApp: https://whatsapp.c Vai su Facebook

