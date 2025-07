Mondiali di nuoto Singapore 2025 | Ginevra Taddeucci è medaglia d’argento nella 10 k m di fondo femminile

Dopo l’argento di Gregorio Paltrinieri, arriva quello di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo femminile ai Mondiali di nuoto a Singapore 2025. La nuotatrice azzurra ha chiuso alle spalle della fortissima australiana Moesha Johnson, e davanti alla francese Lisa Pou. MONDIALI DI NUOTO SINGAPORE 2025: GINEVRA TADDEUCCI REGALA IL SECONDO ARGENTO ALL’ITALIA NELLA 10 KM DI FONDO Inizio di gara contraddistinto dal ritmo forsennato imposto dalla russa Maria Ershova, che ha provato ad andarsene via senza però distanziare il gruppo nel quale si sono inserite Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon. In occasione del secondo giro, la 28enne fiorentina ha recuperato posizioni passando in testa in vista dell’inizio della nuova tornata e tentando l’allungo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Mondiali di nuoto Singapore 2025: Ginevra Taddeucci è medaglia d’argento nella 10 k m di fondo femminile

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto - singapore - ginevra

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili - Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di nuoto pinnato.

Nuoto, Thomas Ceccon ritocca il personale e stacca il pass per i Mondiali anche nei 100 farfalla! - Thomas Ceccon firma un’altra vittoria ai Campionati Australiani Open, imponendosi anche nei 100 farfalla, gara in cui ritocca il primato personale, abbassandolo a 51?26 (il precedente era di 51?38), e stacca il pass, il quarto complessivo, per i Mondiali di Singapore, dopo quelli già centrati per i 200 dorso, per i 100 dorso, e per la staffetta 4×100 stile libero.

MAGICA TADDEUCCIIII Avvio scatenato degli azzurri del nuoto di fondo ai Mondiali di Singapore! Dopo Paltrinieri, anche Ginevra riesce a prendersi l’ARGENTO nella 10 km femminile! È la sua prima medaglia iridata individuale! SPETTACOLOOOO Vai su X

Italia Team. jiglr · Time. ULTIMI TEST Nella notte italiana, a Singapore, va in scena la 10 km ai Mondiali di nuoto di fondo! Greg Paltrinieri e Andrea Filadelli scaldano i motori per la gara maschile… Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon per quella femmini Vai su Facebook

Mondiali di nuoto: il Settebello vola ai quarti. Ginevra Taddeucci conquista l'argento nella 10 km - Gregorio Paltrinieri e l'intelligenza tattica di un campione (video); Mondiali: Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci d'argento nelle 10 km di apertura a Singapore; Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci hanno vinto la medaglia d'argento nelle 10 km di fondo ai Mondiali di nuoto di Singapore.

Mondiali nuoto Singapore, Ginevra Taddeucci è argento nella 10 km in acque libere - L'azzurra, medaglia di bronzo a Parigi 2024 nella 10 km in acque libere bissa il successo olimpico, conquistando l'argento nella stessa gara ... Secondo msn.com

Mondiali nuoto: bis Italia, Taddeucci argento 10 km donne - Dopo Gregorio Paltrinieri, Ginevra Taddeucci, già bronzo olimpico, ha chiuso al secondo posto la 10 km di fondo a Sentosa: la ventot ... Da msn.com