The legend of zelda live action attori scelti per link e zelda

Il mondo del cinema si prepara ad accogliere una delle trasposizioni piĂą attese di un franchise iconico: il film live action di The Legend of Zelda. Dopo l'annuncio ufficiale, sono stati svelati i volti dei protagonisti principali, suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. L'attenzione si concentra ora sulla data di uscita, sugli interpreti scelti e sul progetto complessivo che promette di portare in scena un'avventura epica e ricca di nostalgia. interpreti principali e cast del film di the legend of zelda. i protagonisti annunciati. Per la prima volta, i personaggi di Zelda e Link avranno volto e personalitĂ grazie alla scelta degli attori.

