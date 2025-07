Prime video | divieto per i fan che mirano al cast prima della stagione 3

La terza e ultima stagione di The Summer I Turned Pretty, serie televisiva di successo rivolta al pubblico giovane, sta per fare il suo debutto su Prime Video. In vista del nuovo ciclo, sono emerse importanti comunicazioni riguardanti il comportamento dei fan sui social media, con l'obiettivo di promuovere un ambiente più rispettoso e inclusivo. l'importanza della gestione del comportamento online. In previsione del ritorno della serie, gli account ufficiali sui social hanno pubblicato un avviso rivolto ai sostenitori, sottolineando la politica di ZERO tolleranza nei confronti di atti di bullismo, discorsi d'odio e pratiche come il doxxing.

