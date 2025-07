Crac Pistoiese 5 indagati e sequestro preventivo per 1,7 milioni

Pistoia, 16 luglio 2025 – Un sequestro preventivo per circa 1,7 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri delle Fiamme gialle di Pistoia e della pg della procura pistoiese nell'ambito di indagini partite dalla liquidazione giudiziale della Us Pistoiese 1921, aperta l'anno scorso su richiesta della procura. Il provvedimento è stato adottato nei confronti dell'allora dirigenza, di fatto e di diritto, del club. Cinque gli indagati, bancarotta fraudolenta, fatture false, compensazione di crediti fiscali inesistenti e appropriazione indebita i reati ipotizzati. L'indagine, si spiega dalla Gdf, avrebbe "documentato un articolato sistema di frode posto in essere" da "2 imprenditori e 2 professionisti, tutti di origine campana, e una 'testa di legno' di nazionalità albanese". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crac Pistoiese, 5 indagati e sequestro preventivo per 1,7 milioni

