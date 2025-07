Trattativa Rios la Roma resta in corsa | il Palmeiras rifiuta l’offerta del Benfica

La telenovela legata al futuro di Richard Rios continua a tenere banco in questa finestra di mercato. La Roma è ancora in corsa per il centrocampista del Palmeiras, ma deve fare i conti con la concorrenza del Benfica, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Il club brasiliano, però, resta fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro garantiti, senza aperture a soluzioni intermedie. 4 minuti fa 16 Luglio 2025 14:36 14:36 Rifiutata l’offerta del Benfica: la Roma può rilanciare. Come riportato da Gianluigi Longari, il Palmeiras ha rifiutato la proposta del Benfica da 25 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Trattativa Rios, la Roma resta in corsa: il Palmeiras rifiuta l’offerta del Benfica

