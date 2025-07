Petardo devasta vetrina di un negozio di scarpe | indagano i carabinieri

Bomba carta distrugge un negozio di scarpe in via Presidio ad Aversa. E’ accaduto nel corso della notte quando un grosso petardo è esploso davanti all’ingresso dell’attività “Arzillo Shoes” devastando la vetrina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del gruppo territoriale che stanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

