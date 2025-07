Partita del Cuore Gasparri | Dal punto di vista calcistico il livello è basso ma tanta solidarietà – Il video

(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 luglio 2025 "Dal punto di vista calcistico il livello è basso, ma c'è tanta solidarietà ", così Gasparri alla Partita del Cuore politici vs cantanti all'Aquila. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Partita del Cuore 2025, ecco la squadra dei politici. Tra gli altri Gasparri, Boccia e Ronzulli - (Agenzia Vista) L'Aquila, 16 luglio 2025 Ecco la formazione dei politici per la Partita del Cuore 2025. Lo riporta la7.it

Partita del cuore: Renzi, 'con Giorgetti e Gasparri 4 gol in 5 minuti, buon test per il campo largo' - Alla Partita del cuore "in porta c'era Giorgetti e in difesa Gasparri, si spiega perché abbiamo preso 4 gol nei primi 5 minuti. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it