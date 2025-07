Abbiategrasso schiamazzi e musica a tutto volume | blitz della Polizia Locale in via Cocini Un espulso

Abbiategrasso (Milano), 16 luglio 2025 – È successo tutto nel primo pomeriggio di venerdì 11 luglio, ma la notizia è trapelata soltanto in queste ore: in via privata Cocini, zona già tristemente nota per ripetuti episodi di disturbo e degrado, è andato in scena un deciso intervento della Polizia Locale di Abbiategrasso, sotto la direzione della comandante Maria Malini. A far scattare l’operazione sono stati gli ennesimi schiamazzi, urla e musica ad alto volume provenienti da un gruppo di persone raccolte nei pressi di un esercizio commerciale. Scene da far perdere la pazienza ai residenti, costretti da tempo a convivere con comportamenti fuori controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbiategrasso, schiamazzi e musica a tutto volume: blitz della Polizia Locale in via Cocini. Un espulso

In questa notizia si parla di: abbiategrasso - schiamazzi - musica - tutto

È in distribuzione il nuovo numero de L’Eco della Città di martedì 15 luglio 2025! In primo piano: - Approvata la Variante al PGT: “Il futuro della città” al centro del Consiglio Comunale @comuneabbiategrasso - Consigli di lettura per le vacanze estive - Eve Vai su Facebook

Abbiategrasso, schiamazzi e musica a tutto volume: blitz della Polizia Locale in via Cocini. Un espulso; Schiamazzi in strada ad Abbiategrasso, interviene la PL: espulso clandestino; Cosa fare a Lecco: eventi e news.

Abbiategrasso, schiamazzi e musica a tutto volume: blitz della Polizia Locale in via Cocini. Un espulso - Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato cinque uomini intenti a occupare il marciapiede tra rifiuti e lattine di birra vuote ... Da ilgiorno.it

Protesta dei residenti in centro: “Schiamazzi e musica a tutto volume ... - Macerata, 14 gennaio 2025 – “Schiamazzi e musica a tutto volume che fa tremare i vetri fino a notte fonda: come si fa ad aprire una discoteca negli ex magazzini di un palazzo in centro, in un ... Scrive ilrestodelcarlino.it