pirateria in un anno sono stati bloccati 28 mila domini e 6 mila indirizzi ip

La piattaforma Piracy Shield, messa in campo dal governo per fermare il fenomeno della pirateria, ha bloccato 28.041 domini e 6.104 indirizzi IP in un anno. Lo ha certificato la Relazione annuale sull'attivitĂ svolta e sui programmi di lavoro, stilata e pubblicata dall'AGCOM, l'AutoritĂ per le garanzie nelle comunicazioni. Il periodo a cui fa riferimento il documento è quello compreso tra il primo maggio 2024 e il 30 aprile 2025. Con particolare attenzione alla pirateria, AGCOM ha spiegato di aver «rafforzato significativamente la propria azione grazie al cosiddetto "decreto Omnibus", che ha esteso l'ambito di intervento della piattaforma Piracy Shield anche ai fornitori di servizi VPN e DNS pubblici, ovunque residenti».

