Fiamme in strada di Fiume palazzo evacuato un intossicato a Cattinara

Un incendio è scoppiato questa mattina nell'edificio posto al civico 127 di strada di Fiume e una persona è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, non in gravi condizioni. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, giunti sul posto assieme alla polizia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: strada - fiume - cattinara - fiamme

Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri - Doveva essere un’entusiasmante avventura tra i paesaggi montani del nord della Spagna, a bordo di potenti auto sportive.

VIDEO| Fiume in strada, a Villaggio Aldisio si rompe la condotta idrica - Ancora problemi alla condotta idrica. A Villaggio Aldisio la strada si è trasformata in un fiume dopo un danno all'acquedotto.

VIDEO| Fiume in strada, a Villaggio Aldisio si rompe la condotta idrica - Ancora problemi alla condotta idrica. A Villaggio Aldisio la strada si è trasformata in un fiume dopo un danno all'acquedotto.

Auto si ribalta sul fianco, conducente a Cattinara; Tronco in fiamme nella notte in Strada di Fiume: ipotesi di incendio doloso (VIDEO).

Esce di strada nella curva maledetta. Auto in fiamme, salvo un giovane - Auto in fiamme, salvo un giovane Cento, è scappato dalla vettura appena in tempo. Da ilrestodelcarlino.it

Incendio a bordo strada a Panicaglia: fiamme a ridosso di un ... - MSN - Nel pomeriggio di lunedì 30 giugno, un incendio è divampato lungo un ciglio stradale nella frazione di Panicaglia, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Si legge su msn.com