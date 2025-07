Mps Lovaglio rilancia su Mediobanca | Supereremo il 66% previsto CEO internazionale al posto di Nagel sinergie da €500 mln

L'AD di Mps rilancia l'ops su Mediobanca, conferma il possibile cambio al vertice, rassicura sui soci e punta su sinergie, payout decennale e integrazione culturale centrata sul cliente Nel corso del roadshow in corso a Londra, l'amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha ribadito la.

Mps-Mediobanca, parte l’ops ma il mercato scommette sul rilancio per ridurre lo sconto. I nodi ancora da superare; Per Mps-Mediobanca il 35% può bastare, Lovaglio fa chiarezza su dta e sinergie. Bper alza la posta su Sondrio; Mediobanca rilancia al 2028, è sfida aperta a Montepaschi.

Mps, Lovaglio silura Nagel: “Non risponde al telefono”. E sul controllo di Mediobanca… - Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, si dice ottimista sull’esito dell’offerta lanciata su Mediobanca. Come scrive affaritaliani.it

Mps, Lovaglio saluta Nagel: "Troveremo nuovo ad per Mediobanca, lo chiamo ma non risponde" - Il banchiere senese parla a Bloomberg Tv a Londra: “Ho cercato Nagel al telefono, non mi ha risposto e non sembra interessato al nostro progetto” ... Da repubblica.it