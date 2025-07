la caritas diocesiana apre un centro di ascolta in periferia

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo luogo di prossimitĂ , accoglienza e orientamento al servizio delle persone piĂą fragili del territorio, con particolare attenzione ai giovani: sarĂ inaugurato venerdì 18 luglio 2025 alle ore 19.00  il Centro di Ascolto “Casa Betania”, promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino  in collaborazione con la parrocchia San Francesco d’Assisi  di Borgo Ferrovia. Il centro nasce per offrire ascolto, supporto e accompagnamento a quanti vivono situazioni di disagio sociale, economico o relazionale, in un’area della cittĂ che da tempo manifesta bisogni profondi e spesso sommersi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

