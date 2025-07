Brilla la notte di Silk & Jewels | successo per l’evento tra seta gioielli e atmosfera da sogno

Una serata di charme e raffinatezza ha incantato viale Geno sabato 13 luglio 2025: “Silk & Jewels”, l’evento curato nei minimi dettagli dal Negozio Francesca e da Xirius Gioielli, ha letteralmente conquistato il pubblico, trasformando il locale “La Vita è Bella” in un elegante salotto a cielo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: silk - jewels - evento - gioielli

