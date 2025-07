Donna stuprata in un edificio abbandonato vicino alla stazione di Rovigo | un arresto complice in fuga

Rovigo, 16 luglio 2025 – Un fatto scioccante in cittĂ , subito un arresto e si ricerca anche il secondo aggressore. Nella giornata di lunedì 14 luglio la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un cittadino di nazionalitĂ marocchina, resosi responsabile, seconda l’accusa, di lesioni gravi, con prognosi di almeno 40 giorni, nei confronti di una donna italiana. Un altro cittadino straniero è in fuga. Il fatto è successo all’interno della stazione ferroviaria. I due stranieri avrebbero compiuto violenza sessuale nei confronti della donna, avvenuta dopo una prima aggressione è stata portata all’interno di uno stabile abbandonato situato nelle vicinanze della stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna stuprata in un edificio abbandonato vicino alla stazione di Rovigo: un arresto, complice in fuga

Rovigo, donna massacrata di botte in stazione da due stranieri e poi trascinata in un stabile dismesso dove è stata violentata arrestato un marocchino l’altro straniero è riuscito a fuggire a bordo di un treno Vai su X

