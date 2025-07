16 luglio | Nostra Signora del Carmelo le meravigliose promesse dello Scapolare

A Nostra Signora del Carmelo è legata una delle più antiche pratiche di devozione carmelitane, associata alla consegna dello Scapolare e alle promesse fatte a San Simone Stock. Oggi, festa della Madonna del Carmelo, si ricorda la consegna dello Scapolare a San Simone Stock. In qualche chiesa retta dai padri carmelitani o in altre avremo.

NOVENA ALLA MADONNA DEL CARMELO 9 Luglio - Terzo giorno Maria, Madre che ci riveste dello scapolare Dal Vangelo di Luca (Lc 2, 1-20) In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo cens Vai su Facebook

La Festa Liturgica della Vergine del Monte Carmelo; La Beata Vergine Maria del Monte Carmelo; Il 16 Luglio si festeggia la Beata Vergine del Monte Carmelo, un pò di storia...

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, 16 luglio 2025/ Oggi si celebra la Madonna dello Scapolare - Il 16 luglio 2025 è il giorno della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, punto di riferimento dei frati carmelitani e simbolo della fede in Cristo con lo Scapolare. Si legge su ilsussidiario.net

Diocesi: Savona, stasera in centro processione per la Madonna del Carmelo. Mons. Marino presiede la messa dalle monache di via Firenze - Oggi si celebra la memoria liturgica di Nostra Signora del Monte Carmelo (o del Carmine), la Vergine venerata sin dai primi frati che si misero sotto la sua protezione. Scrive agensir.it