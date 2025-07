Arrestati due ladri di carburante a Brescia | arrestati in flagrante grazie alla segnalazione di un cittadino

BRESCIA – La Questura di Brescia ha arrestato due uomini specializzati nel furto di carburanti, ritenuti appartenenti a una vera e propria banda. Tutto è accaduto nel fine settimana, quando un cittadino ha richiesto l’intervento della Polizia dopo essersi accorto del furto di carburante. L’uomo ha riferito che i malviventi, dopo aver lasciato la sua proprietĂ , si erano fermati in via Rosselli, nei pressi di un’azienda privata, con l’intenzione di compiere un ulteriore colpo. Gli agenti, giunti in pochi minuti sul posto, hanno immediatamente intercettato l’auto usata dai criminali. Al suo interno è stato trovato uno dei due uomini, nascosto tra i sedili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrestati due ladri di carburante a Brescia: arrestati in flagrante grazie alla segnalazione di un cittadino

In questa notizia si parla di: arrestati - brescia - carburante - cittadino

