La Promessa Anticipazioni dal 20 al 26 luglio 2025 | Jana nuova signora della tenuta ma a caro prezzo!

Vediamo cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella quarta settimana di luglio 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dal 20 al 26 luglio 2025.

Anticipazioni trame la promessa dal 14 al 20 luglio - cronaca settimanale di ‚Äúla promessa‚ÄĚ dal 14 al 20 luglio: anticipazioni e sviluppi. Nel corso della settimana, la soap spagnola La Promessa prosegue la sua programmazione in esclusiva su Rete 4, offrendo agli spettatori episodi in prima visione assoluta.

Anticipazioni La Promessa: Manuel organizza festa di fidanzamento con Jana dal 30 giugno al 6 luglio 2025 - aggiornamenti sulla soap opera ‚Äúla promessa‚ÄĚ tra tensioni e sviluppi sentimentali. Le trame delle prossime puntate di ‚ÄúLa Promessa‚ÄĚ svelano un susseguirsi di eventi che coinvolgono personaggi chiave, con tensioni familiari e sentimentali che si intensificano.

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 luglio 2025 su Rete4, Don Ricardo trova Marcelo in compagnia di una donna che non è Teresa e.

La Promessa, anticipazioni dal 14 al 20 luglio 2025: Jana spiazzata da una proposta di Cruz e Alonso Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap iberica di Rete 4 Vai su Facebook

La Promessa anticipazioni 15 luglio: Martina e Curro si lasciano, Jana rifiuta il compromesso dei marchesi; La Promessa: anticipazioni mercoledì 16 luglio! Lorenzo minacci la duchessa, Vera rischia; La Promessa, le anticipazioni dal 13 al 19 luglio 2025.

Nell'episodio della Soap di Rete4, Cruz e Don Alonso hanno fatto la loro scelta sul futuro di Manuel e Jana!

Nella prossima puntata de La Promessa, nozze in vista ma non senza condizioni: nuovi ostacoli e colpi di scena agitano la tenuta.