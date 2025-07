Dramma in spiaggia | donna intrappolata in mare in una buca nella sabbia | come l’hanno salvata

La spiaggia dei 300 gradini a Gaeta è stata teatro di un episodio che, solo per un soffio, non si è trasformato in tragedia. In un’estate segnata da diversi incidenti simili, la storia di una donna romana di 50 anni, in vacanza con la famiglia, ha tenuto con il fiato sospeso i presenti e ha riportato alla mente recenti episodi finiti in maniera drammatica. Soltanto pochi giorni prima, il caso di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni morto dopo essere rimasto sepolto dalla sabbia, aveva scosso l’opinione pubblica e alimentato l’allarme sulla sicurezza in spiaggia. Lunedì pomeriggio, intorno alle 13, la donna si è immersa nel mare nonostante la bandiera rossa che sventolava a causa delle condizioni proibitive dell’acqua. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - donna - sabbia - dramma

“È Stefano De Martino!”. In spiaggia a fare il bagno, accanto a lui spunta quella donna - Stefano De Martino paparazzato in compagnia di una donna misteriosa. Ma stavolta non sono i soliti gossippari o fotografi a fare la scoperta.

Pozzuoli, braccialetto anti-stalking salva una donna: ex arrestato in spiaggia - Paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 25 aprile, a Pozzuoli, in viale Sibilla, dove una donna è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e al braccialetto anti-stalking che indossava.

Lady Gaga entra nella storia: il suo concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana è il grande di sempre per un'artista donna - Con più di 2 milioni di fan, il concerto della popstar a Rio de Janiero è il più grande della sua carriera

Si chiamava Riccardo Boni il 17enne morto sepolto sotto la sabbia a Montalto di Castro, in provincia di #Viterbo. Il giovane aveva scavato per gioco un tunnel nella spiaggia con l’obiettivo di “spuntare” a pochi metri di distanza ma la sabbia ha ceduto e l’ha sof Vai su Facebook

La buca profonda un metro e mezzo, le pareti che cedono e gli scavi disperati: 17enne muore sotto la sabbia a Montalto di Castro; Scava una buca a Montalto di Castro e viene sepolto dalla sabbia, 17enne morto in spiaggia davanti ai fratelli; 17enne muore inghiottito dalla sabbia dopo aver scavato una buca: tragedia a Montalto di Castro.

Donna resta intrappolata in una buca nella sabbia: bagnino eroe le salva la vita. «Poteva morire come Riccardo Boni» - Pochi giorni fa un ragazzo di 17 anni, Riccardo Boni, è morto dopo essere stato travolto dalla sabbia mentre scavava una buca sulla spiaggia, sotto gli occhi dei fratellini. Secondo msn.com

Resta intrappolata in una buca nella sabbia mentre fa il bagno in mare: tragedia sfiorata a Gaeta - È successo lunedì mattina, poco prima delle 13, sulla spiaggia dei 300 gradini. Segnala roma.repubblica.it