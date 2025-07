Sebastiano Esposito Inter la cessione ora è in stallo | cosa succede tra Cagliari e Fiorentina

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. La trattativa per il trasferimento di Sebastiano Esposito dall’ Inter si arricchisce di nuovi sviluppi. Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con l’Inter per l’attaccante classe 2002, fissando il prezzo tra i 6 e i 7 milioni di euro più bonus. Tuttavia, la chiusura dell’operazione è sospesa in attesa di un’uscita nel reparto offensivo viola. La concorrenza del Cagliari. Nonostante l’accordo con la Fiorentina sembri vicino, il Cagliari ha recentemente mostrato interesse per Esposito, cercando di approfittare dei tempi lunghi della trattativa tra i viola e l’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sebastiano Esposito Inter, la cessione ora è in stallo: cosa succede tra Cagliari e Fiorentina

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

