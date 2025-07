Diagnosi più tempestive e precise un nuovo sistema radiologico al Morelli di Sondalo

Un salto tecnologico significativo, in termini di qualità diagnostica, efficienza operativa e sicurezza per il paziente, reso possibile dal finanziamento di Regione Lombardia nell'ambito degli interventi previsti per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. L'Ospedale di Sondalo è ora dotato di un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it