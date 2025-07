Futuro di halo | preoccupazioni crescenti per la saga

Il franchise di Halo si trova in una fase di profonda crisi, caratterizzata da recenti difficoltà sia dal punto di vista commerciale che creativo. La cancellazione della serie televisiva su Paramount+ e le risposte contrastanti dei fan a Halo: Infinite sono solo alcuni segnali di un momento complesso. Con numerosi progetti in sviluppo e voci su un possibile rimaster o remake di Halo: Combat Evolved, l’attenzione si concentra sul futuro della saga. Recenti dichiarazioni provenienti dallo studio responsabile sollevano dubbi sulla reale direzione del brand. halo studios in difficoltà a causa di tagli e crisi interne. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

