L’Ue propone 10 possibili sanzioni contro Israele ma i Governi europei le respingono tutte

I Governi europei si rifiutano di sanzionare Israele. Nella riunione di martedì 15 luglio del Consiglio degli Affari esteri dell’Unione europea, i ministri degli Esteri dei Paesi membri dell’Ue hanno bocciato la proposta di adottare iniziative contro lo Stato ebraico formulata dall’Alta rappresentante per la politica estera dell’Ue, l’estone Kaja Kallas. Kallas ha sottoposto ai colleghi diplomatici di adottare – tutto o in parte – un documento contenente 10 opzioni di iniziative contro Israele, accusato di violare il diritto internazionale nella Striscia di Gaza. Tra queste, la sospensione dell’Accordo di associazione Ue-Israele, lo stop all’esenzione del visto per i cittadini israeliani che entrano nell’Ue, l’embargo sulle armi, il divieto di commercio con i coloni israeliani e l’emanazione di sanzioni personali contro i ministri del Governo del premier Banjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - L’Ue propone 10 possibili sanzioni contro Israele, ma i Governi europei le respingono tutte

In questa notizia si parla di: israele - governi - europei - propone

Il Financial Times accusa Israele e i governi occidentali. “Silenzio vergognoso su quanto accade a Gaza” - Il londinese Financial Times, il più importante quotidiano economico-finanziario al mondo, prende una posizione netta contro Israele in merito a quanto sta accadendo a Gaza e sull’inazione di Stati Uniti e paesi europei.

Europei e americani girano le spalle a Israele. E forse anche ai loro governi - Mentre l’occupazione israeliana di Gaza entra nel suo diciannovesimo mese, il sostegno popolare a Israele in Europa occidentale crolla ai minimi storici.

Di fronte alle complicità dei governi europei con i criminali di guerra a capo di #Israele e alla persecuzione made in #Usa dei vertici @UN , il Nobel per la pace @FranceskAlbs è atto di difesa del diritto internazionale e di chi lo incarna. ?https://change.org/p/ Vai su X

LETTERA APERTA Al ministro degli esteri, on. Antonio Tajani Gentile ministro, Le scriviamo in merito alle sanzioni promulgate dal governo USA ed alla campagna di stampa organizzata dal governo di Israele contro la dottoressa Francesca #Albanese in ragio Vai su Facebook

Acerbo (Prc): governi europei complici del genocidio, niente sanzioni a Israele mica sono russi; Gli Stati Ue esitano sulle 10 misure proposte da Kallas contro Israele; MEDIO ORIENTE – Attentato in Israele mentre governo trova accordo con Ue su aiuti a Gaza.

L’Unione Europea ha deciso di rinviare eventuali sanzioni a Israele per la violazione dei diritti umani a Gaza e in Cisgiordania - Martedì alla riunione dei ministri degli Affari esteri dell’Unione Europea era in discussione l’applicazione di possibili sanzioni allo stato di Israele per la violazione dei diritti umani nella Stris ... Da ilpost.it

Ue, nessuna sospensione dell’Accordo con Israele: non passa la proposta di Kaja Kallas. Contraria anche l’Italia - Al consiglio Affari Esteri a Bruxelles, non ha avuto successo la proposta dell’Alta rappresentante per la politica ester ... Riporta ilfattoquotidiano.it