San Siro arriva la decisione sul ricorso per la vendita | la risposta ed il futuro per l’Inter

San Siro, le ultime sul nuovo progetto per la vendita dell’impianto a Inter e Milan in vista delle prossime stagioni. I dettagli. Il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dal Comitato Sì Meazza riguardo alla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti da parte del Comune di Milano a Inter e Milan. Secondo i giudici amministrativi, “non emergono profili che possano indurre a una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso”, aggiungendo che “ci sono seri dubbi sulla ammissibilità dei ricorsi”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, arriva la decisione sul ricorso per la vendita: la risposta ed il futuro per l’Inter

In questa notizia si parla di: siro - vendita - inter - arriva

San Siro, esposto del Comitato Sì Meazza: "Sotto vincolo da gennaio. Bando? Procedura di vendita anomala" - Il 1° maggio è scaduto il termine ultimo del bando pubblico per presentare al Comune di Milano una proposta alternativa a quella di Inter e Milan.

Vendita di San Siro. Il Comune si affida al legale della Serie A - È Alberto Toffoletto l’avvocato scelto dal Comune come consulente e assistente legale per portare a compimento la vendita dello stadio di San Siro e delle aree negli immediati dintorni.

Scaduto il bando per la vendita di San Siro, nessuna offerta: al via le trattative private con Inter e Milan - È scaduto il bando per partecipare alla vendita dello stadio San Siro di Milano. Dal momento che non è arrivata alcuna offerta alternativa a quella presentata da Milan e Inter, ora il Comune di Milano potrà avviare le trattative private con i due club.

Il Tar di Milano respinge la richiesta del Comitato Sì Meazza di sospendere la vendita di #SanSiro e delle aree limitrofe da parte del Comune a #Inter e #Milan Vai su X

San Siro, il faro dei pm sul vincolo La procura vuole vedere chiaro sulla vendita di San Siro alle squadre di Milan e Inter e sull'eventuale vincolo paesaggistico che pende sullo stadio. Le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di fi Vai su Facebook

Stadio San Siro, Tar respinge ricorso su vincolo: sì a vendita a Milan e Inter; Il Tar boccia il ricorso su San Siro: ora il countdown per la vendita a Milan e Inter entro luglio; San Siro, il Tar di Milano respinge la richiesta di sospensiva: prosegue la vendita.

UFFICIALE – San Siro, il TAR respinge il ricorso sul vincolo: via libera alla vendita a Inter e Milan! - Il TAR della Lombardia ha respinto ufficialmente il ricorso presentato contro il vincolo sullo stadio di San Siro, aprendo così la strada alla cessione - inter-news.it scrive

Il Tar sblocca San Siro: sì alla vendita a Inter e Milan - L’ordinanza dà ragione al Comune: il vincolo sul secondo anello decorre da novembre 1955. Scrive toronews.net