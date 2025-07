Partita del Cuore Ronzulli | L' unico colore in campo è la generosità – Il video

(Agenzia Vista) L'Aquila, 16 luglio 2025 "L'unico colore in campo stasera è la generositĂ , niente partiti politici nĂ© divisioni, una sfida ancora piĂą bella", così Licia Ronzulli (FI) alla Partita del Cuore politici vs cantanti all'Aquila. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Il cuore di un tifoso “cede” dopo l’epica partita tra Inter-Barcellona, 40enne finisce in rianimazione - Forse l’emozione era troppa o forse si è trattato solo di una spiacevole coincidenza. A quindici minuti dal fischio finale dell’epica partita Inter-Barcellona, che ha regalato alla squadra di Pippo Inzaghi la finale di Champions League e destinata ad entrare nella storia del calcio mondiale, un tifoso neroazzurro ha avuto un arresto cardiaco.

Di Canio: «L’Inter ha vinto con il cuore e con l’orgoglio. Partita clamorosa» - Inter-Barcellona dopo una partita infinita finisce 4-3 per i nerazzurri. Paolo Di Canio, su Sky Sport, elogia la prestazione fantastica degli uomini di Simone Inzaghi.

Tudor cuore bianconero: «Vorrei giocare tutti i giorni! Si battaglia, si dimostra e si soffre. Non vedo l’ora che inizi la partita» - di Redazione JuventusNews24 Tudor, nella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, ha descritto le sue sensazioni personali per questo rush finale di stagione.

Jannik Sinner, che cosa le è passato nella testa alla fine della partita? «Tante cose. I sacrifici fatti per arrivare fino a qui da me, da chi lavora con me, i momenti difficili durante il periodo della squalifica. Tutti aspetti che vengono ripagati da un risultato simile. In Vai su Facebook

Partita del Cuore, Ronzulli: L'unico colore in campo è la generosità - (Agenzia Vista) "L'unico colore in campo stasera è la generosità, niente partiti politici né divisioni, una sfida ancora più bella", così ... Secondo stream24.ilsole24ore.com

PARTITA DEL CUORE, RONZULLI (FI): PER UNA VOLTA SENZA COLORI POLITICI - Seppur giocando in due squadre opposte abbiamo lo stesso obiettivo, aiutare i bambini più fragili, e per una volta opposizione ... Come scrive 9colonne.it