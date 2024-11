Ilgiorno.it - Una cascata di cemento su via Milazzo: i residenti giocano la carta del ricorso al Tar

Monza, 12 novembre 2024 – Non c’è solo una questione di consumo di suolo pubblico. Esiste anche il “consumo di cielo”, quando si opta per edifici altissimi, che cambiano il paesaggio”. Dove sorgeva la fabbrica di Alessandro Anzani, pioniere e inventore che con i suoi motori conquistò il mondo e firmò la prima trasvolata della Manica, sorgeranno palazzi. Tre, il più alto di sette piani, gli altri di tre e quattro. In un quartiere (San Biagio) che nei prossimi anni sarà cementificato come non mai: in piazzale Virgilio sorgerà un centro commerciale; in viaoltre ai 3 palazzi ne sorgeranno altri 2 a un altro capo della via; in via Medici altri ancora. L'istanza Un gruppo di cittadini si sente assediato e ha presentato un, che verrà discusso domani al Tar della Lombardia. Niente in contrario all’idea di riqualificare l’area - fanno sapere - il guaio è il come.