Amica.it - Un trucco di styling semplice ma d’effetto ideale per i look di maglia della stagione fredda

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Non ci si finisce mai di stupire di come anche ungesto dio un piccolo accessorio possano davvero cambiare le sorti di un outfit trasformando da iper classico o, in certi casi, banale, in qualcosa di totalmente nuovo e inaspettato. Perfetto per affermare il proprio stile personale e per distinguersi in modo sofisticato. Eppure è proprio così. Ed è questo il caso delche prendiamo ij esame oggi e che vede come protagonista assoluta l’accoppiata maxi spilla e maglione, coadiuvata dall’aggiunta di una gonna e di un paio di altri accessori in grado di enfatizzare l’insieme rendendolo del tutto speciale. GUARDA LE FOTOche funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2024/25 Un modo diverso di mettere una spillaQuestodel giorno è firmato Philosophy di Lorenzo Serafini e fa partecollezione autunno inverno 2024/25 del brand.