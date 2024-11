Thesocialpost.it - Terrore nei cieli: 11 feriti e panico a bordo del 747 per una fortissima turbolenza

Un Boeing 747-8 della Lufthansa, in volo da Buenos Aires a Francoforte, è stato colpito da una fortementre sorvolava l’Oceano Atlantico il 12 novembre 2024. L’incidente ha coinvolto 329 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio, con 11, tra cui 5 passeggeri e 6 persone che facevano parte dello staff. Fortunatamente, le lesioni sono risultate lievi, per lo più contusioni e escoriazioni. Ma ildi quei momenti non sarà facilmente dimenticato da chi si trovava a.La Dinamica dell’IncidenteIl velivolo stava percorrendo una zona di convergenza intertropicale, una regione atmosferica instabile dove masse d’aria calda e umida si incontrano, causando turbolenze. Nonostante i tentativi dell’equipaggio di salire di quota per evitare il fenomeno, laè stata troppo intensa e ha provocato scossoni violenti.