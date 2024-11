Iltempo.it - Roma e il caso inspiegabile: c'è via del Corso e le vie di serie B

Tra le tante cose inspiegabili che accadono in questa città ce n'è una che merita una domanda e magari pure una risposta. Ma perché mai è stato rifatto l'asfalto di via del, almeno nel tratto prospiciente piazza Colonna, se era perfetto? Poche strade, a, potevano vantare una pavimentazione da far invidia a un tavolo da biliardo come via del. Ma non è bastato per salvarsi da quella che sembra una frenesia perfezionistica, un'immotivata e insensata ansia da prestazione giubilare. No, non può essere così. Deve pur esserci un motivo se qualcuno ha ben pensato di scialacquare qualche decina di migliaia di euro. Chi viene tutti i giorni in centro e lo conosce a menadito sa bene quali sono le strade dissestate, ne conosce ogni buca e avvallamento. Ne elenco qualcuna, così, tanto per allungare il brodo: via Barberini, via delle Quattro Fontane, via Depretis.