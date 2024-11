Rocchi risponde a Conte | Serve rispetto Se c’è l’errore lo diciamo noi

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Scoppia una nuova polemica sull’arbitraggio, scatenata dalle proteste di Antoniodopo l’1-1 tra Napoli e Inter a San Siro., furioso in TV e in conferenza stampa, ha criticato il VAR, sostenendo che l’uso attuale lascia “retropensieri”. L’episodio al centro della discussione è il rigore assegnato per un contatto tra Anguissa e Dumfries, poi fallito da Calhanoglu.Durante un incontro al centro IBC di Lissone organizzato dalla Lega Serie A, il designatore Gianlucaha risposto alle critiche: “Dobbiamo ridurre gli errori – ha detto, secondo la Gazzetta dello Sport – maanche riflessione e”. Il riferimento aè evidente. Sui “rigorini”,ha aggiunto: “Chiedo di essere più tolleranti, perché senzasi accende il clima. Se capita un errore chiaro, siamo noi a segnalarlo la sera stessa a Dazn”.